Schule in Jüchen Wo Schweinchen Trudi immer dabei ist

Trudi haben sie auch immer dabei, wenn sie am Projekt mitarbeiten. Denn ein Plüschtier symbolisiert das kleine Schweinchen. Es wird immer hervorgeholt, wenn die Kinder mit Sina Graus über das Projekt sprechen. Nur wer gerade das Plüschtier Trudi in der Hand hat, darf etwas sagen, damit nicht alle durcheinander reden. Um Spendengelder zu bekommen, haben die Kinder einiges gebastelt: Kleine Kugeln, in den sich Blumensamen verbergen, Gipsfiguren, Armbänder und plüschige Kuscheltiere. Zudem entwarf Sina Graus einen Flyer, der sich – ehrenamtlich hergestellt – an die Eltern, Großeltern der Kinder und an die Freunde des Toni-Treffs richtet. Von dort kamen zahlreiche Bestellungen. „Jeder konnte sich etwas aussuchen“, sagt Christiana Bischof-Hold von der Leitung der Ganztagsschule.