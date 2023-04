Energiewende in Jüchen Wo in Jüchen neue Windräder möglich sind

Bislang sind in Jüchen vier Windräder in Betrieb, in einer Konzentrationszone an der B 59 (ehemals A 540). Vor einigen Wochen war an einem Windrad ein 28,7 Tonnen schweres Getriebe in 128 Metern Höhe ausgewechselt worden. Zusätzlich gibt es den Windpark A 44n Jüchen, der bislang aber nicht ans Netz ging. Wegen Mängeln an den Betontürmen wurden die sechs anlagen demontiert. Mittlerweile sind alle Betontürme gesprengt, nun werden neue Anlagen errichtet – mit einer Höhe von 238 Metern und einer Gesamtleistung von 27 Megawatt. Die Stadt ist an dem Windpark mit knapp einem Viertel beteiligt.