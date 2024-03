Hilfe für stachelige Wildtiere in Jüchen In Gierath dürfen kranke Igel Station machen

Wer Jüchen wohnt, hat dort nicht nur Freunde, Bekannte, Nachbarn. Denn in der Stadt leben auch Tiere, nicht nur die für Menschen nützlichen bei den Landwirten. In der freien Natur leben Mäuse und Hasen, Krähen und Elstern, Spinnen und Käfer. Für sie alle wird es inzwischen eng in der gestalteten Landschaft. Dies hat sich Melanie Trippen-Fath bewusst gemacht, als sie im heißen Sommer 2019 im Garten auf eine Igelmutter und ihre Jungen stieß. „Ich habe mich gefragt, woher die Igel Wasser bekommen. Damals hatte ich noch keine Wasserstellen im Garten.“ Das hat sich inzwischen geändert, denn Melanie Trippen-Fath hat an ihrem Wohnort in Gierath eine Igelstation eingerichtet. Wo normalerweise das Wohnzimmer ist, betreut sie zurzeit drei Igel. „Drinnen kümmere ich mich um kranke Tiere, draußen im Garten halten 14 Igel noch ihren Winterschlaf.“ In der Igelstation sind konstant 18 bis 20 Grad Celsius eingestellt, damit die Igel es gemütlich haben.