Angebot für Freizeitlandwirte in Jüchen Wo Biogemüse frisch vom Acker geerntet werden kann

„Während der Pandemie waren es 100 Familien, die eine Parzelle bewirtschafteten“, sagt Sablonski. Sonst seien es um die 80 Freizeitlandwirte. Für sie alle legt der Bio-Bauer im Frühjahr lange Reihen Gemüse an. „Alle Felder sind bepflanzt, bevor die Leute kommen“, sagt der Bauer. Dort wachsen zum Beispiel Salate, Kartoffeln, Kräuter, Kohlrabi, Kürbis oder Mais. Die langen Reihen werden quer geteilt, so dass jeder, der ökologisch angebautes Gemüse schätzt, auf 45 Quadratmeter alles vorfindet, was das Herz begehrt. Dabei geht es aber nicht nur um die Ernte. Während der Saison kommen die Gartenfreunde für zwei Stunden in der Woche zu ihrer Parzelle, hacken Unkraut und bekommen vom Landwirt Wasser, wenn es wieder mal zu trocken ist. „Pro Parzelle zahlen sie 140 Euro und haben dafür die ganze Saison frisches Gemüse“, sagt der Landwirt. Von der Erfahrung her reiche eine Parzelle, um zwei Menschen bis in den Herbst zu versorgen.