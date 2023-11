Internationales Gitarrenfestival Jüchen wird zum Treff von Gitarren-Musikern aus Europa

Und dann gibt es drei Konzerte in der Gesamtschule: „Classic meets Pop/Rock“ heißt es in der „Jüchen Guitar Night“ am Freitag, 17. November, 19.30 Uhr. Dabei spielen die Jüchener Duos „Jucunda“ (Thomas Oldenbürger und Daniel März) und „Quattordici Corde“ (Sonja Jarosch und Arne Harder) sowie die Udo-Klopke-Band aus Neuss. Am Tag darauf, 18. November, 19.30 Uhr, folgt die „Guitar Gala Night“ mit dem „Amadeus Guitar Duo (Dale Kavanagh und Thomas Kirchhoff) sowie dem Duo „Gruber & Maklar“. Beim Mittagskonzert am 19. November, 14 Uhr, spielt der Träger des ersten Preises des Gitarrenfestivals 2021, Yucen Du. Karten für die Konzerte kosten 15 Euro beziehungsweise zehn Euro (ermäßigt und Vorverkauf im Papyrossa, Markt 24 in Jüchen).