Straßensanierung in Jüchen : Beschädigte Wilhelmstraße erhält neue Fahrbahndecke

Straßensanierung in Jüchen

Die Fahrbahn ist in schlechtem Zustand. Foto: Wolfgang Walter

Jüchen Die Risse und Flicken auf der Wilhelmstraße sollen nun beseitigt werden. Warum die Straße kurzfristig ins Fahrbahndecken-Erneuerungsprogramm der Stadt aufgenommen wurde.

Ursprünglich sollte sie in diesem Jahr gar nicht erneuert werden, doch die Stadt hat die Wilhelmstraße in Jüchen jetzt kurzfristig ins Straßendecken-Sanierungsprogramm aufgenommen, dafür hatte der Verkehrsausschuss grünes Licht gegeben. Risse und Flicken sollen verschwinden. Im vierten Quartal 2022 soll die Baukolonne anrücken. Anliegerbeiträge werden wegen der Sanierung nicht erhoben, betont technischer Dezernent Oswald Duda.

Eigentlich sollten laut dem Sanierungsprogramm der Stadt in diesem Jahr die Weststraße und 2023/24 die Gartenstraße in Hochneukirch an die Reihe kommen. Doch nach Untersuchungen steht fest: Eine neue Decke reicht nicht aus, auf beiden Straßen ist ein Vollausbau nötig.