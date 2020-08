Kultur in Jüchen : Wieder Kabarett-Abende mit Beikircher, Becker und Co.

Jüchen Wegen der Corona-Pandemie haben in Jüchen seit März keine Kabarett-Veranstaltungen mehr stattgefunden. Alle bereits gekauften Karten haben laut Stadtverwaltung ihre Gültigkeit behalten. Für die sieben noch offenen Veranstaltungen konnten nun Ersatztermine gefunden werden, meldet Rathaussprecher Nobert Wolf.

Im Spätsommer, Herbst und Winter werden die Jüchener ordentlich was zu Lachen bekommen. Den Auftakt wird Altmeister Konrad Beikircher am 2. September mit seinem aktuellen Programm gestalten, bevor „Der Sitzungspräsident“ am 23. September für gute Laune sorgen wird. Am 6. Oktober steht Kabarett mit „Hastenraths Will“ auf dem Programm, am 4. November wird Dittmar Bachmann in Jüchen erwartet. Margie Kinsky und der aus „Lindenstraße“ bekannte Bill Mockridge gestalten am 24. November einen vergnüglichen Abend, bevor Jürgen Becker am 2. Dezember kommt. Den Jahres-Abschluss der Reihe wird der Kabarettist Matthias Jung am 11. Dezember bestreiten.