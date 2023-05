Geschichte in Jüchen Der Fürst mit dem grünen Daumen

Was den Bayern ihr König Ludwig, das ist in unserer Region Fürst Joseph zu Salm-Reifferscheidt-Dyck. Der eine baute Schlösser, der andere legte einen Garten an. Beides wirkt bis heute fort. Jahr um Jahr kommen Menschen nach Dyck, um die Pflanzen, Bäume und das Schloss zu erleben. Und das ist in erster Linie Fürst Joseph zu verdanken, der am 4. September 1773 auf Schloss Dyck geboren wurde. Das ist nun 250 Jahre her.