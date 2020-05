Interview mit Heinz Kiefer vom Stadtsportverband Jüchen : „Die Kosten des Vereins laufen ja weiter“

Heinz Kiefer ist der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Jüchen. Er sorgt sich jetzt um „seine“ Vereine in der Corona-Krise. Foto: SSV Jüchen

Jüchen Der Stadtsportverband Jüchen wartet dringend auf Entscheidungen der Politik zur Lockerung der Corona-Auflagen. In Berlin wird am Mittwoch wieder darüber beraten. Noch ist die Ungewissheit groß.

Sind Ihnen Corona-Infektionen oder -Quarantänen aus dem Sportbereich in Jüchen bekannt?

Kiefer Innerhalb weniger Wochen haben die Folgen der Coronavirus-Pandemie den Sport zum Stillstand gebracht. Wenige gute Nachrichten gibt es derzeit, aber es gibt sie noch. In der Krise rücken die Menschen zusammen und helfen einander. Neben dem Ausfall der Mitgliederversammlungen bei einigen Vereinen, Entscheidungen über Einstellung oder Fortsetzung des Meisterschaftsspielbetriebes, geraten die Jahresplanungen der Sportvereine und insbesondere die Kaderplanungen für Sportarten mit Meisterschaftsspielbetrieb extrem ins Stocken. Die Ungewissheit ist sehr groß. Ein Verein muss Abonnementsgebühren für die Nichtbenutzung der Tennishalle zurückzahlen und erzielt auch keine weiteren Einnahmen mehr. Hierdurch kommt es zwangsläufig zu Liquiditätsschwierigkeiten. Wir werden die Pandemie-Entwicklungen zum Coronavirus im Hinblick auf Lockerungen für den Sport genau beobachten. Zwar wächst die Solidarität, aber die Beschränkungen erschweren die Arbeit der gemeinnützigen Vereine existenziell.

Kiefer Unsere Vereine sind eher optimistisch. Bisher wurde der SSV nicht über Austritte informiert. Kündigungen der Vereine werden insbesondere bei Kindern und Jugendlichen bei längerfristigem Sportstättenverbot befürchtet. Die Folgen sind derzeit nicht absehbar, wenn die Einschränkungen noch über Monate gehen. Wichtig wird hier gesehen, dass die Gleichstellung aller Kommunen und Städte bei Lockerungen gegeben ist. Der Sport insgesamt und die Vereine stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen. Das können wir nur gemeinsam lösen. Treue zum Verein ist in dieser kritischen Zeit jetzt enorm wichtig. Am Ende sind es die Mitgliedsbeiträge, die darüber entscheiden, ob wir nach der Krise unserem Vereinssport wieder so nachgehen können, wie wir es vor einigen Wochen noch getan habe. Vereinstreue ist entscheidend für die Zukunft des Sports insgesamt, natürlich auch für den Jüchener Sport.