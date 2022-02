Schützenfeste nach zwei Jahren Pause : Wie die Schützen wieder feiern wollen

Solche Bilder wie 2019 in Garzweiler soll es ab Mai wieder geben. Foto: Georg Salzburg(salz)

Jüchen Für ihr Schützenfest, das Anfang Mai gefeiert wird, haben die Garzweiler Sebastianer ein Voll- und ein Kompaktprogramm in der Tasche. Auch die Jüchener Bürgerschützen wollen ihr Fest, das Ende Mai ansteht, auf jeden Fall feiern.

Noch 77 Tage bis Schützenfest, verheißt ein Zähler auf der Homepage der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Garzweiler. Die Sebastianer im Umsiedlungsort eröffnen traditionell die Schützenfest-Saison in der Stadt. In diesem Jahr wird es ein besonderer Auftakt. Zwei Jahre lang fielen alle Schützenfeste der Corona-Pandemie zum Opfer. „Wir wollen auf jeden Fall wieder feiern“, erklärt Michael Pfankuch, Geschäftsführer der Schützenbruderschaft mit 220 Mitgliedern. „.Wir wissen aber noch nicht, in welchem Umfang. Die Leute sehnen sich danach, sich wieder sehen zu können.“

Die Chancen stehen gut – nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch verkündeten Bund und Länderchefs das schrittweise Auslaufen von Corona-Schutzmaßnahmen bis 20. März. Die Garzweiler Sebastianer haben für alle Fälle vorgesorgt. Der Vorstand um Brudermeister Hubert Bierewirtz plant bislang zweigleisig – mit einem Voll- und mit einem Kompaktprogramm. „Wir sind variabel. Optimal wäre es, wenn wir unter Einhaltung aller Schutzmaßnahmen ein ganz normales Schützenfest feiern könnten“, sagt Pfankuch. Dann würden Dirk Zündorf und seine Frau Nicole am Freitag, 6. Mai, gekrönt. samstags würden etwa Umzug und Tanz anstehen, sonntags Festgottesdienst und Umzug, montags Frühschoppen und Klompenball.

Für den Fall, dass Corona dann doch keine Umzüge und Tanzveranstaltungen ermöglichen sollte, ist an ein auf zwei Tage verkürztes Programm gedacht: „Dann wird es am Samstag die Gefallenenehrung und eine Zusammenkunft geben, am Sonntag die Festmesse und einen Frühschoppen mit Ehrungen“, sagt der 57-Jährige. Doch Pfankuch hofft natürlich aufs normale Programm. „Man steckt viel Arbeit rein, und weiß nicht, ob es so kommen wird“, beschreibt er die Situation in den vergangenen Wochen.

Ein „Testlauf“ in Jüchen war der Regimentsabend im Herbst. Foto: Carsten Sommerfeld

Mehr Zeit haben die Schützen in Jüchen und Hochneukirch. „Das Schützenfest in Jüchen findet statt. Die Planungen laufen auf Hochtouren“, kündigt Ulrich Clancett, Sprecher des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen (BSHV), an. Der BSHV feiert vom 27. bis 31. Mai. Voraus gehen das Königsschießen und die Generalversammlung am 23. April in der Dreifachsporthalle „Auf die Seniorenfeier verzichten wir dann aber. Viele ältere Menschen werden noch vorsichtig sein“, sagt Clancett. „Das Schützenfest „wird ganz normal geplant. Wir denken, dass die Corona-Auflagen dann Geschichte sind. Und wenn die Infektionszahlen dann wieder steigen sollten, sind wir in der Lage, kurzfristig zu reagieren.“

Das Programm reicht vom Kindergartenschützenfest am Freitag über das Einschießen des Festes und den Festball am Samstag, Gottesdienst und ab 15 Uhr den Festzug sowie Regimentsabend am Sonntag, Klompenball am Montag bis zum Krönungsball am Dienstag. Im Mittelpunkt wird das Königspaar Helga und Hans Rainer Jagdfeld stehen, das viel Geduld aufbringen musste. Seit der Krönung wartet es drei Jahre aufs Fest. Manches müsse, so Clancett, nach zwei Jahren wieder reaktiviert werden. So müssten sich manche Tambourkorps und Blasmusikgruppen neu aufstellen. Lange Zeit waren keine Proben möglich.

Einen „Testlauf“ habe der BSHV mit dem Regimentsabend im Oktober organisiert. „Der war ein grandioser Erfolg, die Leute haben begeistert gefeiert – und sie waren verantwortungsbewusst. Es gab danach so gut wie keine Infektionsfälle“, sagt Clancett.