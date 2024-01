Landwirtschaft in Jüchen Wie der viele Regen die Landwirte trifft

An vielen Stellen in Jüchen gleichen Felder zurzeit Seenlandschaften. Traktoren bleiben in lehmigen Böden stecken oder verdichten sie so, dass auch die nächste Aussaat schwierig wird. Hartmut Strommenger, Landwirt aus Wey, hat auf seinem Grundstück die Wetterstation eines Kollegen, mit der die Regenmengen amtlich sind. „1998 war ein Stark-Regenjahr, in dem 900 Millimeter pro Quadratmeter gefallen sind“, sagt Strommenger. Das entspricht 900 Liter pro Quadratmeter. Sein Sohn Till ergänzt: Im vergangenen Jahr „Ende Dezember waren wir bei tausend Liter pro Quadratmeter“. Durchschnittlich fallen zwischen 700 und 750 Liter im Jahr, sagt Hartmut Strommenger. Damit liegt die Regenmenge des Jahres 2023 weit über dem Durchschnitt.