Niederrhein Musikfestival im Schloss Dyck : Wenn Mozart-Musik zum Gypsy-Jazz wird

Dyck Das Ensemble „Uwaga!“ präsentierte beim Niederrhein-Musikfestival im Schloss Dyck seine überraschende „vollständige Geschichte der Musik“.

„Ein virtuoser klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik (Maurice Maurer), ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung (Christoph König), ein meisterhaft improvisierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut (Miroslav Nisic) und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt wie in Jazzcombos oder Funkbands (Matthias Hacker)“, schreibt Anette Maiburg im Vorwort des Programms und trifft die seit dem Jahr 2007 zusammen spielenden Musiker detailgenau. Alle haben eine klassische Ausbildung absolviert, beispielsweise Miroslav Nisic hat Akkordeon an der Folkwang-Universität in Essen studiert, sie frönen aber gleichermaßen dem Jazz, dem Rock und der Balkanmusik.

In „Killing in the Name of the Bergkönig“ lernt der Zuhörer auch Edvard Grieg als Jazzfan kennen. Maurice Maurer spielt eine Oktavgeige, Christoph König eine Viola. In einer Zugabe, einer „Hora“ aus Transsylvanien, kann Miroslav Nisic sein geradezu spektakuläres Akkordeonspiel demonstrieren.