Politik in Jüchen Wenig Hoffnung für eine 24-Stunden-Wache

„Wir setzen uns schon seit Jahren dafür ein“, sagt Gerolf Hommel. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Jüchen will dies auch weiterhin tun, denn: „Ich gebe den Glauben nicht auf.“ Der Glaube: Das ist der 24-Stunden-Dienst in der Polizeiwache Jüchen. Noch ist das aber Zukunftsmusik. Denn bislang ist die Wache nachts nicht besetzt. Auch an Feiertagen und sonntags ist kein Jüchener Polizist vor Ort. „Samstags sind die Kollegen auf der Wache bis 18 Uhr da“, sagt Hommel, der selbst Polizeibeamter ist. Danach werfen die Polizisten aus Grevenbroich einen Blick nach Jüchen.