Straßenerneuerung in Jüchen Mehrere Straßen in Jüchen sollen erneuert werden

Das weitere Deckensanierungsprogramm: Für 2024 sind die Erneurung auf der Klosterstraße in Damm von der L 32 bis zur Vellrather Straße sowie in Herberath der Abschnitt vom Ortseingang bis Herberath 3 vorgesehen. Das größte Projekt auf der Liste ist die für 2025 vorgeschlagene Erneuerung auf der Alleestraße in Jüchen von der Odenkirchener Straße am Haus Katz vorbei bis Römerstraße. Die Kosten für die 3300 Quadratmeter große Fläche werden auf rund 132.000 Euro veranschlagt. Ebenfalls 2025 soll in Stessen die Decke der Kreuzstraße von der L 116 bis Hausnummer 50 saniert werden.