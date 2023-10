Schullandschaft in Jüchen Weiterführende Schulen stellen sich vor

Noch sind zehn Monate Zeit bis zum kommenden Schuljahr 2024/25, doch in vielen Familien steht jetzt die Entscheidung an, welche weiterführende Schule die heutigen Viertklässler besuchen sollen. In der Stadt Jüchen stehen die Gesamtschule Jüchen mit zwei Standorten an der Stadionstraße in Jüchen (von Stufe acht bis zur Oberstufe) und an der Mühlenstraße in Hochneukirch (dort lernen die Stufen fünf bis sieben) sowie das Gymnasium Jüchen im Schulzentrum an der Stadionstraße zur Wahl. Mit Tagen der offenen Tür und Infoabenden stellen sich beide Schulen nun vor.