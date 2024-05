Versuchter Mord in Jüchen Weitere Geständnisse und erste Zeugenaussagen im Rocker-Prozess

Jüchen · Im Prozess um das Martyrium eines Mannes aus Bergheim in einem abbruchreifen Haus in Jüchen vervollständigt sich langsam das Puzzle der Geschehnisse. Weitere der insgesamt sieben Angeklagten haben am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Mönchengladbach ein Geständnis abgelegt, auch die ersten Zeugen wurden vernommen.

22.05.2024 , 12:58 Uhr

Im Prozess um eine brutale Entführung in Jüchen wurden am Mittwoch die ersten Zeugen vernommen. Foto: Marc Pesch/mape

Von Marc Pesch