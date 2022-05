Gewerbegebiet Sasserath : Bauern laden Entscheidungsträger zu weiterer Demo ein

„Stoppt Landfraß“ stand auf einem Feld des Jägerhofes. Foto: Georg Salzburg (salz)

Jüchen/Sasserath Im Kampf gegen das geplante Gewerbegebiet Sasserath lädt die Bürgerinitiative aus Jüchen und Mönchengladbach mehrere Entscheidungsträger ein, den wertvollen Ackerboden zu sehen, zu ertasten und die Produkte zu kosten. Was sie damit bezwecken.

Alle Register zieht die Bürgerinitiative Jüchen, Schaan, Otzenrath, Kamphausen, Sasserath im Kampf gegen das geplante Gewerbegebiet zwischen Jüchen und Odenkirchen. Jetzt gibt es im Vorfeld der vorbereiteten Großdemonstration am 9. Juni vor dem Gebäude der Düsseldorfer Bezirksregierung in dieser Woche einen Demonstrationstermin auf dem Bauernhof Coenen in Sasserath. Demonstriert wird dort in zweifacher Hinsicht von Aktivisten aus Jüchen und Mönchengladbach: Zum einen geht es der Bürgerinitiative weiterhin um die Verhinderung des Gewerbegebietes. Zum anderen werden Stephanie und Dietmar Coenen auf ihrem Hof, auf den fruchtbaren Äckern und Feldern demonstrieren, welch wertvoller Lössböden durch die Versiegelung zugunsten des Gewerbegebietes zerstört würde.

Landrat, Bürgermeister, Oberbürgermeister und die Kommunalpolitiker beider Städte haben die Coenens zur Traktorfahrt auf ihre Ländereien eingeladen. Dort sollen sie sehen, fühlen und anschließend auch schmecken, welch gehaltvolle und wertvolle Ackerfrüchte aus diesem Boden gewonnen werden. Diese unmittelbare Veranschaulichung soll den Entscheidungsträgern aus Politik und Verwaltung ein wichtiges weiteres Argument an die Hand geben, um möglicherweise ihr Votum pro Industriegebiet zu revidieren.

Info Initiative beider Städte plant Bürgerbegehren Demonstrationsfahrplan Hofbesichtigung bei Dietmar und Stephanie Coenen am 2. Juni, nur für Entscheidungsträger. Großdemo in Düsseldorf vor der Bezirksregierung am 9. Juni. Bürgerinitiative Nach der Gründung der Initiative aus beiden Städten soll ein Bürgerbegehren folgen.

Abgesehen davon betonen Hofbesitzer auf beiden Seiten des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes immer wieder erneut, dass sie keinen einzigen Hektar ihrer Flächen – auch nicht zu Höchstpreisen – verkaufen werden.

Im Vorfeld der Aktion in Düsseldorf haben auch die Mitglieder des Planungsausschusses bei der Bezirksregierung Post von der Bürgerinitiative erhalten. Denn die Aktivisten hatten festgestellt, dass in der Tagesordnung für den Ausschuss aus ihrer Sicht eine ganze Reihe von Gegenargumenten fehlen. Die sind jetzt seitens der Bürger nachgeliefert worden, zum Beispiel, dass 49 von 51 Hektar nicht verkäuflich seien, weil sich nur der kleinste Teil des Areals in städtischem Besitz befindet. So würden alleine durch die Planung Steuergelder verschwendet. Die Bürgerinitiative hat im übrigen auch Gegenvorschläge: Auf bereits versiegeltem Boden der nicht mehr benötigten Kohlekraftwerke oder auf der längst überfälligen Aufschüttung des sogenannten Restloches des Tagebaus Garzweiler II sollte ihrer Auffassung nach ein Industriegebiet geschaffen werden.

Nicht berücksichtigt werde auch die zunehmende Wichtigkeit der regionalen Nahrungsmittelproduktion, gerade auch angesichts der Engpässe und Verteuerungen durch den Ukraine-Krieg. Daher sei es eine aktive Form der Zukunftsvorsorge, den Boden zu behalten und weiterhin Lebensmittel zu erzeugen. Elmar Steinfarz, Besitzer des Jägerhofes, formuliert drastisch: „Die Befürworter des Gewerbegebietes argumentieren mit Steuereinnahmen, um weiterhin Schulen und Kindergärten bauen zu können. Doch unsere Kinder können die nur nutzen, wenn sie nicht hungern müssen.“

Die Bürgerinitiative ist auch auf Social-Media-Kanälen aktiv. Landwirt Markus Wipperfürth, der für die überfluteten Gebiete eine Hilfsaktion mit seinem gesamten Fuhrpark gestartet hatte, unterstützt auch die Jüchener und Mönchengladbacher Kollegen. So wird er auch bei der Großdemo in Düsseldorf dabei sein und den Protest in Videos festhalten und bei Facebook posten.

(Jüchen/Mönchengladbach)