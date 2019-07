Filmpreis „weißer Elefant“ : Julius Weckauf mit weißen Elefanten ausgezeichnet

Die Jury begründete die Preisverleihung so: „Julius ist es gelungen, mit seiner natürlichen Unbefangenheit den Weg direkt in die Herzen der Zuschauer zu finden.“

Der elfjährige Julius Weckauf aus Hochneukirch ist jetzt als bester Nachwuchsdarsteller für seine Rolle als junger Hape Kerkeling in „Der Junge muss an die frische Luft“ erneut ausgezeichnet worden. Er bekam den „Weißen Elefanten“ in München bei der Verleihung für den „Kindermedienpreis 2019“ überreicht. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Die Jury begründete die Preisverleihung so: „Julius ist es gelungen, mit seiner natürlichen Unbefangenheit den Weg direkt in die Herzen der Zuschauer zu finden, er bringt die Menschen zum Lachen und zum Weinen und niemand könnte ihm je böse sein. Vor der Kamera agiert er, als hätte er in seinem Leben nie etwas anderes gemacht.“ Für die Jury war Julius Weckauf „eine ganz große schauspielerische Entdeckung, ein komödiantisches Ausnahmetalent und ein ganz zauberhafter Mensch.“