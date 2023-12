Weihnachtswunschbaumaktion Weihnachtsbescherung für Kinder bei der Bürgerstiftung

Rund 200 Weihnachtsgeschenke hat Bärbel Meisen besorgt, seit Oktober war sie dafür in Geschäften unterwegs oder orderte im Internet. Nun hat sie alle Einkäufe erledigt. Am Mittwoch, 20. Dezember, war – vorzeitig – Bescherung. Im Rahmen der Weihnachtswunschbaumaktion der Bürgerstiftung Jüchen, wo Bärbel Meisen ehrenamtlich aktiv ist, konnten Jüchener Familien mit wenig Geld ein Weihnachtsgeschenk für Sohn oder Tochter abholen. Schließlich sollen Kinder sich über ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum freuen können, auch wenn ihre Eltern sich den Geschenkekauf finanziell nicht leisten können. Eine Stofftasche nach dem anderem mit Geschenk wurde am Mittwoch im Untergeschoss der Sparkasse Neuss an der Kölner Straße übergeben.