Ostergottesdienste unter Corona-Bedingungen : Messen auf der Klosterwiese auch nach der Corona-Pandemie

Pater Andreas Petith am Kreuzweg an der Mauer im Nikolauskloster, wo er für Karfreitag zu Führungen in Kleinstgruppen mit Abstand einlädt. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Etwas mehr als beim Gottesdienstverbot zu Ostern 2020 wird in diesem Jahr möglich. Unter Corona-Bedingungen gibt es Präsenzangebote der katholischen und evangelischen Kirchen. Das Nikolauskloster bietet Messen und Kreuzweg an.

Bis zu 250 Besucher hat Klosterleiter Andreas Petith schon bei den beliebten Messen auf der Wiese gezählt. Mit solch einer Resonanz rechnet der Pater auch zu Ostern. Und er sagt jetzt schon: „Wir werden unsere Messen auf der Wiese auf jeden Fall auch nach Corona beibehalten.“ Denn die kleine Kirche des Nikolausklosters bietet nur einen sehr begrenzten Platz, der auch bereits vor der Pandemie nicht für den Besucherstrom ausreichte.

Neben den Heiligen Messen, die zusätzlich auch gestreamt werden, wird es im Klosterpark in diesem Jahr auch einen geführten Kreuzweg geben, wie Pater Andreas ankündigt. Die Kreuzweg-Stationen gibt es ohnehin schon seit langer Zeit an der Parkmauer: „Wir werden in Kleinstgruppen mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz die Kreuzweg-Stationen abschreiten“, kündigt der Geistliche an. Lange Warteschlangen gab es im vorigen Jahr bei der Palmsegnung im Nikolauskloster. Diesmal soll der Andrang besser kanalisiert werden: „Wir bitten die Besucher, möglichst ihre eigenen Zweige mitzubringen, die dann im Freien gesegnet werden“, sagt Andreas Petith. Auch die Osterkerzen sollen im Freien, allerdings auch im Klosterladen angeboten werden.

Info Präsenzfeiern in den Jüchener Kirchen Nikolauskloster Messen auf der Wiese Gründonnerstag 18 Uhr, Karfreitag ab 11 Uhr Kreuzweg, 15 Uhr Karfreitagsliturgie, Karsamstag 20 Uhr, Ostersonntag 8, 10, 18 Uhr. Pfarrkirchen Jüchen und Gierath wie im Gemeindebrief angekündigt. Hofkirchengemeinde Gründonnerstag ab 19 Uhr Hofkirche, Karfreitag 9 Uhr im Gemeindehaus Bedburdyck, 10.15 Uhr in Jüchen, Ostersonntag 6 Uhr Hofkirche, Ostermontag 9 Uhr Bedburdyck.

Ostergottesdienste mit Anmeldung werden indes in der Jakobus-Pfarrkirche angeboten. Pfarrer Ulrich Clancett und „sein“ Kirchenmusiker Wilhelm Junker laden allerdings im „Jahr der Orgel“ gerade auch zu Ostern zu „Orgelpredigten“ und Messen mit musikalischem Schwerpunkt ein. Während in manchen katholischen und evangelischen Kirchen die Liturgie eher als zweitrangig betrachtet wird, so legt Musikfreund Clancett den Schwerpunkt auch auf die verkündigende Wirkung der Musik. Große Werke von Bach, aber gerade auch aus der französischen Orgelliteratur trägt Wilhelm Junker in den Jakobus-Messen und auch in der Pfarrkirche in Gierath vor.

Während Ostern 2020 auch in der evangelischen Hofkirche die Gottesdienste wegen der Pandemie verboten waren, freut sich Pfarrer Horst Porkolab, diesmal wieder in die Kirche einladen zu können – „natürlich unter Corona-Bedingungen“. Zu Ostern 2020 hatte die Hofkirchengemeinde Osterbriefe mit Kerzen und Schokoladeneiern an 1600 Haushalte verteilt. Nun wird ab Gründonnerstag wieder in der Hofkirche gebetet, gefeiert und musiziert.

Eine Besonderheit soll die Feier der „Osternacht“ am Ostersonntag ab 6 Uhr werden. „Wir wählen diese Uhrzeit, um den Ostergedanken vom Dunkel ins Licht und vom Tod zum Leben verdeutlichen zu können“, erklärt der Theologe. Anschließend wird dann anstelle des sonstigen Osterfrühstücks im Gemeindehaus ein Osterspaziergang „mit Überraschung“ angeboten. „In Kleinstgruppen wegen des Corona-Schutzes und mit einer Überraschung, die natürlich noch nicht verraten wird“, sagt der Pfarrer.