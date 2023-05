Frauen in der Politik Wegen Annalena Baerbock in die Partei

Idyllisch wohnt und lebt Sarah Körfer mit ihrer Familie in Gierath. Die zweijährige Tochter spielt im Garten in der Sonne, die vierjährige Tochter ist im Kindergarten und ihr Ehemann Ingo Körfer in der Schule an seinem Arbeitsplatz. Zwar befindet sich die 31-jährige Altenpflegerin zur Zeit noch in der Elternzeit, doch sie hat auch begonnen, sich politisch zu engagieren. „Ich bin zwei Tage nach der Bundestagswahl bei den Jüchener Grünen eingetreten“, berichtet sie. Die Gründe? „Ich habe es wegen meiner Kinder getan. Für die möchte ich an einer besseren Umgebung mitwirken.“ Doch ein vielleicht ebenso bestimmender Faktor sei: „Mich hat Annalena Baerbock im Wahlkampf beeindruckt. ...Wie sie als Frau und Mutter ihre Standpunkte heute auch als Außenministerin vertritt“, erläutert Sarah Körfer.