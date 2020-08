Hundefotografin Sandra Schmitter aus Jüchen : Wau! Top-Models auf vier Pfoten

Foto: Sandra Schmitter 7 Bilder Die Tierfotografie der Jüchenerin Sandra Schmitter

Jüchen Profi-Fotografin Sandra Schmitter hat sich auf Hunde spezialisiert. Das hat sich herumgesprochen. Hundefreunde aus nah und fern kommen mittlerweile zum „Shooting“ nach Jüchen.

Von Kurt Lehmkuhl

Milka ist ein Profi durch und durch. Ohne Honorar läuft nichts. Wenn der Auslöser der Kamera geklickt hat, erwartet sie eine Belohnung, bevor sie zur nächsten Aufnahme bereit ist. Milka kennt halt die Gepflogenheit des Business und liefert nur gegen Bares, wobei das Bare in diesem Falle aus einen Hunde-Leckerli besteht.

Sandra Schmitter und Milka sind viel in der Natur unterwegs. Die Kamera ist immer dabei. Foto: Kurt Lehmkuhl

In gewisser Weise hat Milka das Berufsleben von Sandra Schmitter aus Jüchen umgekrempelt. Milka ist eine inzwischen eineinhalbjährige französische Bulldogge – und das Fotomodell schlechthin für die Fotografin. „Milka hat dafür gesorgt, dass ich die Hundefotografie zum Schwerpunkt meiner beruflichen Arbeit gemacht habe.“

Sandra Schmitter arbeitet manchmal mit kleinen Tricks. Das Miauen einer Katze hilft, um Hunde in die richtige Pose zu bringen. Foto: Sandra Schmitter

Angefangen hat es bei Sandra Schmitter wie bei vielen Müttern und Vätern: Der Nachwuchs war geboren, der Fotoapparat war ständiger Begleiter, um jeden Phase im Leben des Neugeborenen zu dokumentieren. „Daraus wurde ein Hobby – und jetzt ist es mein Beruf“, sagt Sandra Schmitter, die als selbstständige, freiberufliche Fotografin in Jüchen lebt und arbeitet.

Vor sieben Jahren hat sie das Foto-Fieber gepackt, 2017 war es dann soweit, dass sie sich voll und ganz professionell der Fotografie widmete. Mit Milka gab es den entscheidenden Wendepunkt. „Selbstverständlich fotografiere ich auch Menschen, Hochzeiten, Feste“, sagt die junge Frau, die es aus Jülich nach Jüchen verschlagen hat. Aber ihre Leidenschaft gilt den Hunden. „Hunde sehen vor der Kamera immer toll aus. Sie sind immer natürlich und nie gekünstelt.“ Die Qualität der Hundefotos hat sich inzwischen herumgesprochen. Hundefreunde aus nah und fern kommen nach Jüchen zum „Shooting“, wie jetzt ein Paar aus Braunschweig.

Jedes Mal ist es ein neues Erlebnis, wenn Sandra Schmitter zur Kamera greift. „Meistens fotografiere ich die Hunde in der Natur. Das wirkt lebendiger als eine Aufnahme im Studio“, sagt sie. Das Problem bei den Vierbeinern ist, dass sie nicht immer das machen, was der Mensch von ihnen will. „Es kann sogar passieren, dass sich ein Hund aus dem Staub macht“, erinnert sich die Fotografin. „Dann hat der Besitzer ein Problem, nicht ich.“

Der Liebling mit dem Lippenstift auf der Stirn. Foto: Sandra Schmitter

Den Hund dazu zu bringen, still zu posieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Aber es gibt Tricks und Kniffe, auf die jeder Hund herein fällt. „Beim Miauen einer Katze erstarrt er in konzentrierter Haltung.“ Ebenso helfen quietschende Bälle oder leises Pfeifen. Unter schwierigen Bedingungen kann es bis zu eineinhalb Stunden dauern, bis endlich die Fotos im Kasten sind, mit denen Sandra Schiffer zufrieden ist. „Aber die Bilder müssen in erster Linie den Besitzern gefallen“, sagt sie, die inzwischen auch schon für Marketingaktionen Hunde abgelichtet hat.

In vielen Fällen spielt dabei auch Milka ein Rolle: „Sie ist ein beliebtes Hundehalsbandmodell geworden.“ Hersteller schicken ihre Bänder zu, damit sie an Milkas Hals in ein gutes Licht gerückt werden. Nun hat die Fotografin ihr Betätigungsfeld der Tierfotografie erweitert. Fotos von Katzen oder Pferde sind hinzugekommen. Werbung für sich braucht Sandra Schmitter nicht zu machen. Fast alle Kunden kommen auf Empfehlung von zufriedenen Hundebesitzern, die über die Fotografin berichten.