Diskussion in Jüchen Was Jüchener Schüler zum Strukturwandel wissen wollen

„Ich hoffe, dass die Schüler erkennen, welche Zukunft Jüchen verspricht und dass sie die Chance ergreifen“, so Rinkert. Bürgermeister Harald Zillikens erhofft sich als Resultat der Diskussion „mehr Verständnis für die Komplexität der Aufgabenstellung Strukturwandel“. Er sei beeindruckt, was für eine professionelle Veranstaltung die Schüler auf die Beine gestellt hätten und freue sich über das Engagement und Interesse. Auch die Schüler selbst sind zufrieden mit der Podiumsdiskussion. „Die Gespräche waren trotz des beruflichen Unterschiedes auf Augenhöhe“, sagt Jasmin Reichel, die die Unterhaltung zusammen mit Lea Förster moderierte. Besonders interessiert habe beide der kulturelle Aspekt des Strukturwandels sowie die Raumentwicklung als Ganzes. Über viele der konkreten Projekte in der Region habe sie zuvor nichts gewusst, erzählt Lea Förster – „hier passiert so viel.“