Die Weihnachtsgeschichte in Bildern Wallrath hat jetzt einen farbenfrohen Krippenweg

Wallrath ist bereit fürs Fest: Seit einigen Tagen verfügt das Dorf sogar über einen Krippenweg. Farbige Bilder aus der Weihnachtsgeschichte zieren Wände vom Dorfplatz bis zur Parkstraße. Zu verdanken ist der Krippenweg dem Ehrenpräsidenten des Geselligkeitsvereins Wallrath, Bernd Mockel. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass eine Kindertagesstätte in Korschenbroich so etwas gemacht hat, und ich dachte: Das ist doch auch etwas für Wallrath“, erzählt er. Also machte sich Bernd Mockel ans Werk, suchte in Büchereien in Bedburdyck und Grevenbroich nach Vorlagen für eine kindgerechte Darstellung. Und dann versah er mit Pinsel und Acrylfarbe die großen Tafeln mit Farbe. Meisterwerke seien es nicht, aber die Darstellungen seien sehr gut zu erkennen. Mockel bekennt, dass er sonst eher anstreicht als malt. Doch er erhielt Hilfe: „Opa, die Gesichter sehen aus wie Geister“, sagte seine jüngste Enkelin Julia (5) mal – und brachte zusammen mit ihrem Großvater das Werk zu Ende.