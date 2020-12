Bürger-Beschwerde in Jüchen : Wahlergebnis trotz Zweifel an Berufsbezeichnung bestätigt

Jüchen Der Wahlprüfungsausschuss diskutiert über eine Bürger-Beschwerde. Diese betraf die Berufsbezeichnung eines SPD-Kandidaten. Weil Verwaltung und Politik keinen Einfluss auf die Wahl sahen, wurde das Wahlergebnis bestätigt.

Es war nicht seine Absicht, die Kommunalwahl in Jüchen in Frage zu stellen, meinte der Bürger aus Gierath. Bei der Sitzung des Wahlprüfungsausschusses trug er jetzt noch einmal seine Bedenken vor, weswegen er bereits am 6. September gegen einen Wahlvorschlag der SPD eine Beschwerde beim Wahlleiter Oswald Duda eingereicht hatte.

„Nach Beteiligung der Aufsichtsbehörde ist zu prüfen, ob die unerlaubte Führung der Berufsbezeichnung von entscheidendem Einfluss auf das Wahl war“, so lautet die Auflage, die sich die Verwaltung zur Problemlösung stellte. Das Ergebnis verkündete sie während der Sitzung: „Dies wird von der Verwaltung in diesem Fall nicht gesehen. Der Kandidat hat zum einem nicht das Direktmandat erreicht und steht zudem an Reservelistenplatz 19 der SPD. Von einem Mandat in der Wahlperiode ist nicht auszugehen. Ein Einfluss auf das Wahlergebnis ist aus Sicht der Verwaltung nicht gegeben.“ So sah es auch der Ausschuss, der die Gültigkeit der Wahl einstimmig attestierte.