ÖPNV in Jüchen VRR sieht keine Verbesserung der Bahnhalte

Die Bahnsteige und -gleise der Bahnhaltepunkte Jüchen und Hochneukirch sind leergefegt. Das liegt jedoch nicht etwa an einem erneuten Streik der GDL, sondern an einer Baustelle. In der Nacht zum vergangenen Samstag fiel der Startschuss für Bauarbeiten zwischen Rheydt und Grevenbroich. Dort werden zurzeit Leit- und Sicherungstechnikarbeiten durchgeführt. Zusätzlich wird der gesamte Bahnhof Rheydt-Odenkirchen umgebaut. Beide Maßnahmen verursachen den Ausfall der Linienzüge RE8 und RB27. Für alle Pendler und Zugreisende steht ein Schienenersatzverkehr in Form eines Busses zur Verfügung.