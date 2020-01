Vortrag des Geschichtsvereins : Als Jüchen noch ein Krankenhaus hatte

Jüchen 1961 war es vorbei mit dem Herz-Jesu-Krankenhaus. Jürgen Kiltz nahm seine Zuhörer mit in alte Zeiten und schilderte dabei auch die Probleme und Unzulänglichkeiten der Einrichtung.

Kiltz ließ die Historie des ehemaligen Herz-Jesu-Krankenhauses in gut einer Stunde Revue passieren. Die Cellitinnen von der Kölner Kupfergasse waren bereits ab 1898 in Jüchen aktiv, die offizielle Genehmigung des Krankenhausbetriebes sollte jedoch erst 1923 erteilt werden. An der Wilhelmstraße gab es zunächst ein Kloster, ein Altenheim, eine Art Kindergarten, eine Koch- Flick- und Nähschule, Ärzte gab es in dem späteren Krankenhaus noch nicht.