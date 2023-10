Fachtagung zum Innovationspark Erneuerbare Energien Von der Kohle zur Erneuerbare Energien-Landschaft

Dass noch viel Arbeit auf die Akteure für den Innovationspark wartet, wurde in diesen Tagen bei der Diskussion um den Windschutz an der windanfälligen A 44n deutlich, die Autobahn musste wegen Sturm mehrmals gesperrt werden. Können „Solarautobahnen“ als Teil des Innovationsparks eine Lösung sein? Der Zweckverband erstellt eine Machbarkeitsstudie zu den Auswirkungen von FV-Anlagen auf den Schall- und Windschutz an A 44n und A 61. Doch die Autobahn-GmbH hat gerade ein Gutachten zur Wind-Situation an der A 44n erstellen lassen und kommt zum Schluss, dass „Solarpaneelen auf landwirtschaftlichen Flächen laut Untersuchung“ nicht den erhofften Abschirm-Effekt hätten, der Wind würde im ein Meter hohen Spalt zwischen Wand und Boden herziehen.