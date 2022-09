Große Resonanz in Jüchen : Volles Haus beim Familienfest des Rhein-Kreises auf dem Dycker Feld

Damm Auf dem Dycker Feld nutzten am Sonntag Tausende jeglichen Alters bei perfektem Wetter die reichhaltigen Mitmach-Angebote. Der Rhein-Kreis spricht von 25.000 Besuchern.

Die erste Mitmach-Aktion auf und vor der Bühne konnte sich hören- und sehenlassen: Die Kreismusikschule unter der Leitung von Ruth Braun-Sauerwein hatte ein besonderes musikalisches Ereignis organisiert: Auf der Bühne standen Kids der Gemeinschaftsgrundschule Liedberg, Kinder von insgesamt 26 anderen Grundschulen versammelten sich vor der Bühne und gemeinsam wurde zusammen gesungen. Carolin Unterdorfer und Gleichgesinnte wollen in Jüchen eine Montessori-Grundschule etablieren. Ihre Motivation: „Es gibt bereits zwei Montessori-Kindergärten und es wäre optimal, wenn diese Kinder in eine Montessori-Grundschule wechseln könnten.“ Während sich Eltern informieren ließen, konnten die Kinder Pferde pflegen mit Bürsten unterschiedlicher Härten. Die Pferde bestanden im Wesentlichen aus Holz, die Aufgabe war ein Beispiel für das Lernen mit allen Sinnen.

Am Stand von Dietmar Schmidt ging es ruhig und konzentriert zu. Er warb für die evangelische Freikirche, hatte ein Quiz für Kinder und eines für Erwachsene vorbereitet. Auf dem Auto stand zwar „Seniorenmobil“, aber die Caritas stellte Dienste vor, die für Eltern und Kinder interessant sind: Es ging um Schwangerschaftsberatung sowie um Erziehungs- und Familienberatung. Diese Leistungen wurden nicht im Dycker Feld angeboten, es wurde nur darauf aufmerksam gemacht, dass es sie gibt. Albert Vogt begeisterte die alten und die jungen Besucher gleichermaßen: Er war mit seinem Ford Model A vorgefahren, hatte aber der Wetter-App vertraut: „Wenn es in Strömen geregnet hätte, wäre ich nicht gekommen“, erklärte der stolze Eigentümer des 94 Jahre alten Fahrzeugs. Um Fortbewegung ging es auch am Stand des Aeroclubs Grevenbroich-Neuss. Auf der Wiese stand ein rund 60.000 Euro teures Segelflugzeug, das gerade gelandet zu sein schien. Karl Hahn erklärte, dass das Segelfliegen für Jugendliche ab 14 Jahren kein allzu kostspieliges Hobby ist: „Wir bieten eine Flatrate an, die kostet 361 Euro pro Jahr.“ Sein Sohn Constantin ärgert sich, weil er erst zehn Jahre alt ist und somit noch vier Jahre warten muss. Das war etwas für Väter und Söhne: Christoph Busch aus Glehn hatte drei Kubikmeter Sand ins Dycker Feld gekippt. Kinder und Erwachsene durften den Sand mit Mini-Baggern aufnehmen oder im schweren Radlager Platz nehmen.