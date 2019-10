Vom westlichsten zum östlichsten Punkt Deutschlands : Vier Radfahrer auf anstrengender „Zipfeltour“

Vier Radler machten sich gemeinsam auf den Weg: (v.l.) Walter von der Forst, Dieter Wels, Willi Leyh und Gunter Kalinka. Sie hatten unterwegs mit Pech und Pannen zu kämpfen. Nicht jeder erreichte das Ziel. Foto: Gunter Kalinka

Jüchen Vom westlichsten zum östlichsten Zipfel Deutschlands führte eine Fahrt, die Gunter Kalinka (71) organisierte. Nicht alles lief glatt.

Gunter Kalinka (71) liebt sportliche Herausforderungen. Der begeisterte Radfahrer hatte sich jetzt wieder auf ein Abenteuer eingelassen. Mit dabei: Willi Leyh und Dieter Wels aus Neuss sowie Walter von der Forst aus Mönchengladbach. Die vier Senioren radelten von Isenbruch im Selfkant, dem westlichsten Ort der Republik, bis Görlitz, der östlichsten Stadt Deutschlands – oder wollten es zumindest. Nur drei der vier ambitionierten Radler sollten heil ankommen.

Eines vorweg: Es sollte keine Wohlfühl-Tour werden. Pech und Pannen erwiesen sich über weite Strecken als zuverlässige Reisebegleiter. Und das Wetter war auch nur mäßig, wenn überhaupt.

Info Zur Vorbereitung nach Leipzig geradelt Seniorenradeln Die Männer, die jetzt vom äußersten Westen zum äußersten Osten radelten, sind zwischen 70 und 77 Jahre alt. Vorbereitung Gunter Kalinka war im März in viereinhalb Tagen die 633 Kilometer von Jüchen bis Leipzig geradelt. Und die 229 Kilometer von Jüchen in die alte Römerstadt Trier schaffte er innerhalb eines Tages.

Dass Gunter Kalinka, der früher eine Werbeagentur in Düsseldorf hatte und anschließend professionell zehn Jahre lang Fahrradtouren organisierte, über die Tour sprechen kann, ist so selbstverständlich nicht. Das lag an einem Unfall bei Holzminden am sechsten Tag: „Dieter Wels fuhr vor mir und stürzte auf einer bedingt durch Regen extrem glatten Holzbrücke. Ich kam ebenfalls zu Fall und knallte mit dem Kopf auf das Brückengeländer.“

Historische Sehenswürdigkeiten entlang der 873 Kilometer langen Route: Das Foto zeigt die Albrechtsburg und den Dom zu Meißen. Foto: Gunter Kalinka

Zum Glück trug der 71-Jährige einen Helm, sonst wäre für ihn die Reise zu Ende gewesen. Dieter Wels hatte sich sehr schmerzhafte Rippen- und Nierenprellungen zugezogen und musste nach ein paar Kilometern einsehen, dass er die Tour nicht würde beenden können. Vom Fahrradsattel stieg er auf den Krankenwagen um.

Die vier Männer hatten sich akribisch auf die 13-tägige Reise vorbereitet. Gemeinsam war die 873 Kilometer lange Strecke in zwölf Tagesetappen aufgeteilt worden, waren Hotels gebucht worden. Auch die Technik der Fahrräder war durchgecheckt worden. Pro Tag legten die rüstigen Senioren zwischen 50 und 80 Kilometer zurück. Eine Erfahrung, die Gunter Kalinka immer wieder bei sich und anderen gemacht hat: „Der Po, nicht die Beinmuskulatur, ist das Körperteil, das einem am ehesten zu verstehen gibt, dass man nicht ausreichend trainiert ist.“ An Kondition sollte es jedoch nicht mangeln. Aber leider auch nicht an Pannen.

Die Neißebrücke bei Görlitz markiert den östlichsten Punkt der Bundesrepublik Deutschland. Foto: Gunter Kalinka

Los ging es mit einem Platten am dritten Tag in Mülheim an der Ruhr. Zum Glück konnte eine Fachwerkstatt schnell helfen. Trotzdem wurde das Tagesziel Waltrop erst bei Einbruch der Dunkelheit erreicht. Dazu regnete es leicht und mit rund 16 Grad war es auch nicht warm. „Wetter trüb und etwa zwei Stunden Regen“, lautet der Eintrag am Ende des vierten Tages. Immerhin übernachtete man in einem „netten Bett- & Bike-Haus“. Am fünften Tag war der Paderborner Dom besonders sehenswert, der sechste Tag mit dem Unfall auf der Holzbrücke war zum Vergessen, trotzdem ließ man sich das Abendessen bei einem guten Italiener schmecken.