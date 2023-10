Ehrenamt in Jüchen Viele verdiente Feuerwehrleute geehrt

Gleich fünf Feuerwehrleute wurden in die circa 70 Köpfe starke Ehrenabteilung versetzt: Udo Gilessen, Lothar Kersjes, Karl-Josef Oberländer, Peter Schiffer und Hubert Bierewirtz. Acht Jahre lang bis 2008 war Bierewirtz Leiter der Feuerwehr, von 2006 bis 2008 zudem stellvertretender Kreisbrandmeister. Auch etliche Jubilare wurden geehrt: Darunter waren Friedhelm Kamphausen und Johannes Schmidt, die für 50-jährige Mitgliedschaft die Sonderauszeichnung des VdF NRW in Gold erhielten. In Silber für 40-Jähriges ging diese Auszeichnung an Axel Vollmann.