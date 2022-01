Panne bei Corona-Tests in Jüchen : Verzögerung bei Auswertung von PCR-Tests an Grundschule

Die Auswertung einiger Tests hat sich verzögert. Foto: dpa/Peter Kneffel

Jüchen Schwierigkeiten bei Corona-Tests: Nach zwei positiven Pool-Tests an der Grundschule in Hochneukirch trafen die Ergebnisse der anschließend ausgewerteten Einzeltests laut Stadt erst einen Tag später ein. Kinder mussten einen Tag länger zu Hause bleiben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Acht Kinder sind an den Jüchener Schulen positiv auf Corona getestet worden. Bei zwei Klassen gab es Verzögerungen bei der Auswertung der PCR-Tests. Das teilte die Stadt Jüchen mit. Betroffen war die Grundschule Hochneukirch-Otzenrath. Dort seien vier der Pooltests in den Klassen positiv gewesen, informiert Stadtsprecher Norbert Wolf. Danach wurden die Einzeltests der betroffenen Klassen – je zwei in Otzenrath und Hochneukirch – ausgewertet. „Die Einzeltests der Kinder aus Otzenrath waren am Dienstagmorgen ausgewertet, hier waren zwei Kinder positiv“, so Wolf. Die Auswertung der Einzeltests aus Hochneukirch dagegen sei leider „am Mittwochmittag“ übermittelt worden. Auch dort waren zwei Kinder positiv.

Als Grund für die Verzögerung nennt Wolf „Überlastung“ des beauftragten Labors. Die Stadt sei in der Wahl des Instituts nicht frei, dies werde vom NRW-Ministerium für Schule und Bildung vorgegeben. Die beiden betroffenen Klassen seien, „um mögliche Ansteckungen zu vermeiden“, am Dienstag und Mittwoch zu Hause geblieben, bis die Ergebnisse der Einzeltests vorlagen. Ab Donnerstag hätten die nicht positiv gesteteten Kinder wieder am Unterricht teilnehmen können.

Laut Kreissprecher Benjamin Josephs absolvieren die Grundschüler zwei PCR-Tests zugleich. Zunächst werde der Pooltest ausgewertet, bei positivem Ergebnis dann die Einzeltests. Deren Auswertung liege in der Regel am nächsten Tag vor. In Einzelfällen habe es Verzögerungen gegeben. Bis zum Einzeltest-Ergebnis würden die Schuler zu Hause bleiben.

Laut dem Kreis sind in dieser Woche bislang an den anderen Jüchener Schulen zwei Kinder am Gymnasium, ein Schüler der Gesamtschule sowie ein Kind an der Gemeinschaftsgrundschule Jüchen positiv getestet worden.