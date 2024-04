Glasfaserausbau in Jüchen Hochneukirch bekommt Glasfaserleitungen

Als Einwohner von Hochneukirch freue sich Zillikens besonders über diesen Vertragsabschluss. Hochneukirch sei, so der Bürgermeister, mit etwa 6000 Menschen nicht nur der größte Stadtteil, sondern „leider auch noch der einzige weiße Fleck in Jüchen“, was Glasfaser betreffe. Zwar seien Schulen und Kindergärten bereits mit den leistungsstarken Fasern ausgestattet, Privatpersonen und Behörden hätten aber noch keinen Zugang zu den schnellen Anschlüssen. „Es ist ein ganz wichtiger Punkt und ein Schritt in die Zukunft, dass wir für alle eine moderne, zukunftsfähige Infrastruktur errichten. Deswegen freue ich mich riesig darüber, dass das jetzt funktioniert hat.“