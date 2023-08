Stadtverwaltung Jüchen Verstärkung im Rathaus und in Kitas

Zwölf Berufsanfänger hatten jetzt bei der Stadt ihren ersten Arbeitstag, wurden von Bürgermeister Harald Zillikens und weiteren Vertretern der Verwaltung begrüßt. Fünf Nachwuchskräfte beginnen ihren Dienst in der Verwaltung. Nele Bachmann und Alissa Krüers werden die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Köln besuchen, ihr duales Studium endet nach drei Jahren mit dem Abschluss Bachelor of laws. Manuela Schneider beginnt ein duales Studium im Wege des Aufstiegs. Gregor Vuzem absolviert eine Ausbildung zum Verwaltungswirt, Sascha Königs zum Verwaltungsfachangestellten. Sahra Kassab, Katharina Kaiser, Jasmin Herrmann, Philip Luca Lindner und Sarah-Michele Poullie starten ihre Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher in städtischen Kindertagesstätten. Ebenso beginnen in Kitas die Jahrespraktikantinnen Aileen Krüppel und Cora Romeike.