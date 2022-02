Kriminalpolizei ermittelt in Jüchen : Vermeintlicher Händler war Trickbetrüger

Kriminalpolizei ermittelt in Jüchen

Jüchen Um eine vierstellige Summe wurde ein Ehepaar in Jüchen, das Bücher verkaufen wollte, betrogen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Paar hatte hochwertige Bücher, die es verkaufen wollte, von Gutachtern schätzen lassen. Vergangene Woche rief ein Mann an, signalisierte Kauf-Interesse. Am 3. Februar erschien ein vermeintlicher Händler, der angab, für eine Firma in der Schweiz zu arbeiten. Er wolle die Sammlung kaufen.