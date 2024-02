Personennahverkehr in Jüchen Verkehrsexperten checken die Buslinie 091

Als zweite Maßnahme wird die Zusammenlegung der Fahrten 126 und 147 (vormittags) sowie 153 und 157 (nachmittags) vorgeschlagen. Diese Touren haben einen nahezu identischen Verlauf. Laut Untersuchung sind es maximal 18 Personen, die diese Busse am Tag nutzen. „Die Buskapazitäten weisen 35 Sitz- sowie 35 Stehplätze auf, sodass auch bei einer Zusammenlegung der Fahrten ausreichend Sitzplätze zur Verfügung stehen“, heißt es in der Vorlage für den Umwelt- und Verkehrsausschuss. Mit der Fusion der Fahrten würde allerdings die Haltestelle „Am Ackergrund“ entfallen. Als Alternative empfiehlt die Verwaltung den Bus-Stopp an der Neuenhovener Straße.