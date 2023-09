Neue Benutzungsordnung für Stadt-Gebäude in Jüchen Vereine und Bürger sollen mehr für Hallen-Mieten zahlen

Was da an Zahlen im Entwurf seht, klang teilweise recht happig. 300 statt bislang 220 Euro sollten Jüchener Vereine, Verbände und Organisationen für die Peter-Bamm-Halle in Hochneukirch und Peter-Giesen-Halle in Garzweiler künftig am Tag zahlen – Bürger 470 statt 340 Euro. Hildegard Kux (FDP) hakte im Ausschuss nach, wie es zu diesen Zahlen komme. Bürgermeister Harald Zillikens hatte beruhigende Nachrichten – die Aufschläge machen keineswegs mehr als 30 Prozent aus. „In der alten Miet- und Benutzungsverordnung wurden die Mietpreistarife ohne Mehrwertsteuer genannt. Unser Finanzberater hat uns empfohlen, die Tarife aus steuerrechtlichen Gründen nun inklusive der Mehrwertsteuer auszuweisen“, sagte Zillikens.