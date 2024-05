Bei den Varius Werkstätten Erster Unverpacktladen in Jüchen eröffnet

Anders als in normalen Supermärkten brauchen Kunden beim verpackungsfreien Einkaufen verschiedene Behältnisse für die Produkte. Das Prinzip „unverpackt“ funktioniert nämlich so: Der Leerbehälter wird gewogen, danach mit dem gewünschten Produkt befüllt und wieder gewogen. Bezahlt wird nach dem Gewicht des Inhalts. Ob Glas, Säckchen oder Dose ist dabei egal – Hauptsache, man kommt ohne Plastikmüll wieder aus dem Laden heraus. Kunden mit mitgebrachten Behältnissen können diese sogar vor Ort reinigen lassen. „Die werden durch unsere Industriespülmaschine gejagt“, so Wohlt. Ein kostenloser Service „on top“.