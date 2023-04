Neuer Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung Varius-Werkstätten bauen Bistro und Unverpackt-Laden in Jüchen

Die großen Glasfronten sind ausgebaut, Bauarbeiten laufen in und an der rund 1500 Quadratmeter großen Halle. Neues entsteht an der Neusser Straße 118: Aus einem früheren Firmenkomplex wird ein Ort der Inklusion, ein Treffpunkt für Menschen mit und ohne Behinderung. Die Varius-Werkstätten mit Sitz in Grevenbroich-Hemmerden schaffen in Jüchen ihre fünfte große Betriebsstätte. Im Oktober soll sie öffnen – mit Unverpackt-Laden, Bistro, Großküche und Heißmangel. Vier Millionen Euro werden investiert. Wie Dirk Moldenhauer, Leiter der künftigen Betriebsstätte, erklärt, sollen dort 40 Mitarbeitende mit Behinderungen sowie etwa ein Dutzend Angestellte tätig sein.