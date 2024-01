Werkstätten für behinderte Menschen Varius eröffnet Textil-Service und Unverpackt-Laden

Das Logo „Varius für Dich“ ist bereits an der anthrazit-farbenen Fassade montiert. Drinnen laufen letzte Arbeiten. Seit Dienstag sind die ersten Mitarbeitenden der Varius-Werkstätten für Menschen mit Behinderung an ihren Arbeitsplätzen in der Betriebsstätte im Gewerbegebiet an der Neusser Straße in Jüchen. Am kommenden Montag wird zunächst die – vom Hammerwerk in Grevenbroich umgezogene – Heißmangel starten. Schritt für Schritt werden in den nächsten Monaten weitere Angebote folgen. Ein Ort der Begegnung soll dort entstehen, „an dem Menschen mit und ohne Behinderung miteinander in Kontakt treten können“, sagt Alexander Jürgens, der 40-Jährige ist Geschäftsführer bei Varius. Insgesamt werden dort 50 bis 60 Menschen mit Behinderung sowie zehn Angestellte arbeiten.