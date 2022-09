Brauchtum in Jüchen : Vanessa Schmitz wird Königin in Hochneukirch

Vanessa Schmitz wird Königin in Hochneukirch

Brauchtum in Jüchen

Hochneukrich Der Heimatverein Hochneukirch hat die Thronfolge geklärt. Nach dem Vogelschuss am Sonntag steht fest: Im nächsten Jahr werden die Schützen erstmals von einer Königin regiert.

Erstmals in der Geschichte des Heimatvereins Hochneukirch hat eine Frau den Vogelschuss für sich entschieden: Vanessa Schmitz vom Zug „Wilde 13“ sicherte sich am Sonntag den Titel und wird damit 2023 als Schützenkönigin im Mittelpunkt des Festgeschehens stehen. An der Seite der Kronprinzessin: Ehemann und Prinz René. Die beiden sind seit 2018 ein Paar, sie gaben sich 2020 das Ja-Wort und sind seit 2021 stolze Eltern eines Sohnes, Henry.