Heimatverein Hochneukirch : Vanessa I. wird die Königskette tragen

Vanessa Schmitz wird 2023 zur Königin gekrönt, ihr Mann René wird Prinzgemahl. Foto: Susanne Dobler

Hochneukirch Die 25 Jahre alte Kronprinzessin hat als erste Frau in Hochneukirch den Vogel abgeschossen. Sie wird 2023 gekrönt, ihr Mann René wird Prinzgemahl.

Bereits als Kind sah sie den Umzügen zu, 2013 zog sie als Ehrendame mit, als ihre Eltern Detlef und Claudia Holz das Schützenkönigspaar in Hochneukirch waren. Zehn Jahre später wird Vanessa Schmitz selbst königliche Verantwortung tragen. Eine Premiere: Am vergangenen Sonntag, am letzten Tag der Spätkirmes, hatte die 25-Jährige mit dem 177. Schuss den Holzvogel herunter geholt und wird 2023 als erste Frau im Heimatverein Hochneukirch die Königskette tragen. Bereits seit Jahren nimmt die Zahl der Frauen in den Damengruppen dort zu. René Schmitz (29), der Kronprinz, wird ab der Krönung bei der Frühkirmes 2023 Prinzgemahl sein. „Für mich wird er nicht nur mein Prinz sein, sondern auch der Schützenkönig“, erklärt die künftige Königin.

René Schmitz, der seit 2019 aktives Mitglied der Roten Husaren ist, stammt aus Erkelenz. Die beiden sind seit 2018 ein Paar und haben sich 2020 das Ja-Wort fürs Leben gegeben. Jetzt im Sommer folgte die kirchliche Hochzeit. Sohn Henry ist ein Jahr alt, 2023 soll er in einer kleinen Uniform „ein kurzes Stück des Zuges mitlaufen“, sagt seine Mutter. Die Familie wohnt in Kleingladbach bei Hückelhoven, will aber nach Hochneukirch ziehen. Fest verwurzelt ist die gelernte Sozialversicherungsfachangestellte im Schützenwesen im Ort. Sie schätzt die Gemeinschaft im Dorf, die sozialen Kontakte. „Wenn man ins Zelt kommt, kennt man jeden.“

2014 war sie der Damengruppe „Wilde 13“ beigetreten, wo auch ihre Mutter und ihre ältere Schwester aktiv sind. Und im Jahr darauf „habe ich, als der Königsdeckel im Zelt herumging, unterschrieben“, erzählt sie. Da die Frühkirmes Pandemie-bedingt zwei Mal ausfallen musste, wird sie nun später Königin als zunächst geplant. „Wir haben viele Bewerber für das Königsamt, aber wir verteilen sie so, dass jedes Jahr nur einer antritt“, erläutert Detlef Holz. Klar, dass der Vater und Vizepräsident des Heimatvereins stolz ist, dass seine Tochter zehn Jahre nach ihm Königin wird – als erste Frau, die im Ort die Königskette tragen wird. „Es ist eine Veränderung. Anfangs war im Regiment ein leichtes Grummeln zu vernehmen, aber dann waren alle begeistert“, berichtet Detlef Holz.

Schließlich nimmt die Zahl der Frauen im Heimatverein Hochneukirch zu. Neben den rund 170 Männern als Schützen sind mittlerweile, wie der Vizepräsident erläutert, circa 80 Frauen in den Damengruppe dabei. „Die Zahl der Eintritte von Frauen ist größer als die von Männern“, sagt er.