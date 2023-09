Polizei ermittelt nach Feuer in Jüchen Ursache des Großbrandes wahrscheinlich fahrlässige Brandstiftung

In der Nacht zu Donnerstag hatte für die Feuerwehr Jüchen ein besonders langwieriger Einsatz mit 70 Einsatzkräften au allen fünf Löschzügen und -gruppen begonnen. Das dreistöckige Gebäude in Holzbauweise hatte in Vollbrand gestanden, es handelte sich um den größten Brand in Jüchen in diesem Jahr. Bis zu 5000 Liter Wasser in der Minute schossen in die Flämmen. Wegen des Rauchs, der in Richtung Gierath und Gubberat zog, wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.