Kinder und Familien-Hilfe aus Jüchen : Ausbildung und Unterstützung für junge Menschen in Namibia

Interview Jüchen Norbert Rothausen (62), Vorsitzender der Kinder- und Familienhilfe Namibia, spricht im Interview über die Förderprojekte des Vereins und die Bedeutung des Schloss-Dyck-Laufs.

Norbert Rothausen Wir unterstützen ein Berufskolleg, in dem junge Menschen eine Ausbildung für die Tourismusbranche und fürs Büro absolvieren. Neu ist das Projekt „Hannah’s Hope“: Gerade in der Corona-Zeit sind viele Mädchen mit 14 oder 15 schwanger geworden. Unsere Partnerorganisation vor Ort bereitet sie auf die Erziehung vor und bietet ihnen eine Ausbildung an. Wer mitmacht, erhält einen Bezugsschein für Spielzeug und andere Babyartikel. Zwei Lieferungen von uns sind dafür gerade unterwegs. Leider ist unsere langjährige Partnerin vor Ort, Sylvia Beukes, im Juni an Corona verstorben. Ich fliege jetzt nach Namibia, auch um über die Fortführung der Projekte zu sprechen.