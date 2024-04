Einsätze in Jüchen Zwei Unfälle und verletzter Vogel beschäftigen die Feuerwehr

Zum Ende der vergangenen Woche musste die Feuerwehr Jüchen in ihrem Einsatzgebiet gleich zweimal zu Verkehrsunfällen ausrücken: einmal auf die Autobahn und einmal auf die Landstraße nahe Schloss Dyck. So waren die Retter am Freitagnachmittag auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss gefragt. Kurz vor der Anschlussstelle Grevenbroich-Kapellen war es zu einer Kollision dreier Autos gekommen, bei der drei der insgesamt vier Insassen verletzt wurden.