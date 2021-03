Eltern müssen nicht zahlen : Kommunen erheben für Februar keine Kita-Beiträge

Jüchen/Rommerskirchen Die Eltern brauchen für die Kita-Betreuung ihres Kindes für den Monat Februar keine Beiträge zu zahlen. Das teilen die Stadt Jüchen und die Gemeinde Rommerskirchen sowie die Stadt Korschenbroich mit.

Erst seit seit dem 22. Februar dürfen wieder alle Kinder an den Angeboten der Kindertagesbetreuung teilnehmen. Zuvor galt der „Pandemiebetrieb“, bei dem an Eltern appelliert wurde, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Damit die Erziehungsberechtigten nicht die Kosten für eine Kita-Betreuung übernehmen müssen, die sie gar nicht in Anspruch genommen haben, werden die Beiträge für den Monat Februar nicht erhoben.