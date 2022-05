Naturschutzprojekt in Jüchen : Umweltschützer legen Naturgarten in Damm an

Der neue Zaun, den Igel und Co. passieren können, ist ein weiterer Schritt hin zu einem Naturgartengarten, den BUND-Mitglieder derzeit gestalten. Foto: BUND Jüchen

Damm Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Jüchen verwandelt in Damm ein geschenktes Grundstück schrittweise in einen Naturgarten. Was schon erreicht wurde und was geplant ist.

Der BUND-Garten in Damm erhält nach und nach ein neues Aussehen. Ende 2020 hatte die Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz das rund 400 Quadratmeter große Gartengrundstück geschenkt bekommen. Schritt für Schritt soll es in einen Naturgarten verwandelt werden. Der alte und kaputte Maschendraht-Zaun an der Wegseite ist nun abgebaut. An seiner Stelle haben die Mitglieder des BUND einen Rollzaun mit Haselnuss-Stecken angebracht. Der sieht nicht nur freundlicher aus, sondern ist durch den Abstand der Stecken auch für Tiere wie Igel passierbar.

Im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt der Arbeit, wie Luzie Fehrenbacher von der Gruppe erläutert, darin, mit Hilfe einiger weiterer Bürger die Fläche von dem dichten Brennnesseln-Bewuchs zu befreien, um den Boden für die Einsaat einer Wildblumenwiese vorzubereiten. Die Pandemie hat diese Arbeitseinsätze allerdings erschwert. Durch die finanzielle Unterstützung der Sparkassenstiftung konnten jetzt einige Projekte für den Naturgarten umgesetzt werden. Nicht nur die Anschaffung des Rollzauns wurde davon finanziert, sondern auch die Grundausstattung mit Garten-Werkzeugen. Die ersten Sträucher für eine Naturhecke sind gesetzt, damit Tiere Lebensraum und Nahrung finden. Auch das Saatgut konnte bereits eingesät werden.

In Planung sind ein nun ein Kräuterbeet, ein Bauerngarten-Blumenbeet, Insekten-Nisthilfen und eine kleine Wasserstelle für die Tiere. Wer bei den Projekten im Naturgarten mitmachen möchte, kann sich bei der BUND-Ortsgruppe melden (bund.juechen@bund.net).

(NGZ)