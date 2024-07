Gepflegter Park des Nikolausklosters in Jüchen Im Klosterpark, wo die Hortensien üppig blühen

Schönes Sommerwetter, die einladende Parkanlage, der angrenzende Wald und die verlockenden Kuchenangebote - ebenfalls von Ehrenamtlern gebacken - ziehen gerade jetzt in den Sommerfreien und vor allem an den Wochenenden besonders viele Besucher an. Doch viele Besucher, die auch selbst oft Speisen und Getränke für ihr Picknick dort mitbringen, verursachen auch viel Müll, der dann womöglich in der Vegetation liegen bleibt: „Bei uns hält sich das aber in Grenzen“, lobt Robert Klein die Klosterpark-Besucher. Allerdings ließen Raucher bisweilen die Kippen liegen, merkt Klein kritisch an.