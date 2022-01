Straßenverkehr in Jüchen : Überweg auf der Straße „Zum Regiopark“ soll erneut geprüft werden

Horst Dederichs aus Hochneukirch fordert, dass auf der Straße Zum Regiopark erneut die Anlage eines Zebrastreifens untersucht wird. Der Autoverkehr sei in einer Zählung vom September stärker als in früheren Erhebungen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hochneukirch Der Hochneukircher Horst Dederichs fordert eine erneute Überprüfung. Eine Verkehrserhebung habe gezeigt, dass der Autoverkehr viel stärler ist als gedacht. Der Stadtrat hatte vor drei Wochen einen eigenen Beschluss für einen Zebrastreifen aufgehoben.

Die Stadt soll erneut die Anlage eines Fußgängerüberweges an der Straße Zum Regiopark prüfen – das fordert Horst Dederichs. „Nach einer Verkehrszählung ist der Autoverkehr auf der Straße deutlich stärker als in einer früheren Erhebung“, sagt der 52-Jährige, der selbst an der Straße wohnt. Der Überweg sei nötig, damit Kinder und andere die Straße sicher queren könnten. „Tempo-Messungen haben ergeben, dass hier zu schnell gefahren wird“ sagt Dederichs.

Horst Dederichs stieß nun aber auf eine andere Verkehrserhebung für das Baugebiet Otzenrath-Süd, die die Stadt nun vorgelegt hat. Darin werden für den Kfz-Verkehr ganz andere Zahlen genannt. Im September wurden auf der Straße Zum Regiopark in Höhe Jahnstraße in der morgendlichen Spitzenstunde 386 Fahrzeuge gezählt, in der nachmittäglichen Spitzenstunde 427. „Angesichts dieser doppelt so hohen Zahlen habe ich die Ohren angelegt. Der Autoverkehr hat damit ein Ausmaß, bei dem ein Überweg möglich oder sogar empfohlen wird.“