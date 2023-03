Opfer mit Messer bedroht Trio raubt 45-Jährigen in Regionalbahn in Jüchen aus - Medikamente, Geld und Handy gestohlen

Jüchen · In der Regionalbahn (RB 27) ist es am Montagabend, 13. März, zu einem Raub gekommen. Drei Männer haben einem 45-Jährigen ein Messer vorgehalten und ihn bestohlen. So hat das Opfer die Männer beschrieben.

14.03.2023, 12:14 Uhr

Der Mann wurde mit einem vorgehaltenen Messer bedroht. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Auf der Fahrt von Mönchengladbach nach Jüchen ist es zu dem Raub gekommen. Gegen 20 Uhr, kurz bevor die Regionalbahn in den Bahnhof einfuhr, kamen die drei jungen Männer zum Opfer und rissen ihm sein Handy weg, teilt die Polizei mit. Dann bedrohten sie den 45-Jährigen mit einem Messer und verlangten sein Geld. Das Opfer überreichte ihnen einen dreistelligen Betrag. Auch seine Medikamente nahm das diebische Trio mit. Die Täter verließen den Zug in Jüchen und verschwanden in unbekannter Richtung. Zwei der drei Täter konnten von dem Opfer näher beschrieben werden. Der eine Mann soll 170 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte braune lockige Haare, ein südeuropäisches Erscheinungsbild und sprach Deutsch mit einem Akzent. Der zweite Mann war 175 bis 185 Zentimeter groß, normal gebaut, hatte nach hinten gekämmte, braune Haare und sprach ebenfalls Deutsch mit einem Akzent. Auch er hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich zu melden.

(NGZ)